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رياضة

أمير عزمي: الأهلي تعجل في بيانه.. والزمالك لم يعترض عند تأجيل مباريات الأحمر الموسم الماضي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:39 ص
حانب من لقاء الزمالك
حانب من لقاء الزمالك والاهلي فى السوبر المصري
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حسن العمدة
أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد بالزمالك سابقا، أن الأهلي تعجل في بيانه بشأن تأجيل مباراة القمة.

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي تعجل في بيانه، لا يجب أن تقول إذا لم تلعب مباراة لن تشارك مطلقا".

وأكمل أمير عزمي مجاهد: "يجب أن نتعلم من الماضي، ولا تعود للوم الأندية الأفريقية إذا فعلت ذلك".

وأوضح أمير عزمي مجاهد، أن "وضع المقاولون منافس للزمالك ليس صحيحا، ففريق أسوان ظروفه المادية غير جيدة، ومن سيحاسبه على حجز تذاكر الطيران".

وأشار حجز تذاكر طيران إلى أن "الموسم الماضي الأهلي تأجلت له مباريات ولم يعترض الزمالك".
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