رد ناري لإعلامية كويتية على واقعة القنصلية المصرية

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة فى الشؤون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية، على الاتهامات التى وجهت لمصريين يعملون بالقنصلية المصرية فى الكويت بضرب وإهانة مواطن كويتى.



وأكدت «عائشة الرشـيد »، فى تصريح خـاص لــ"صدى البلد"، أن ما تم تداوله على نطاق واسع وانساق وراءه الشعب الكويتى دون تحري الدقة غير صحيح ، مشيرة إلى أن ما حدث هو سيناريو وعمل مدبر من قبل شخص أو جماعة للإساءة إلى مصر وضرب العلاقات بين الشعبين والبلدين الذى يجمعهم ويربطهم علاقات وثيقة متجذرة وصلت لحد الدم والنسب.



ولفتت «الإعلامية الكويتية»، إلى أن الواقعة تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء الكويتى جابر مبارك الحمد الصباح والوفد رفيع المستوى المرافق له إلى مصر التى تجري حاليا وتزخر بعدد من الاتفاقيات والشراكات المثمرة بين البلدين.



وأضافت: أن مصر تعاملت مع الواقعة باتخاذ إجراءاتها الرسمية، حيث وجه وزير الخارجية سامح شكري بفتح تحقيق فى الواقعة والوقوف على ملابسات اتهام المواطن الكويتى لأشخاص فى القنصلية المصرية بالكويت بأنهم اعتدوا عليه، وجريت اتصالات بين السفير المصري فى الكويت طارق الكونى ووزارة الخارجية المصرية وتم الاستماع لإفادته حول ملابسات الحادث بالكامل الذى تم ثوثيقه عبر الكاميرات صوت وصورة.



وتابعت: أن المواطن الكويتى ارتكب خطأ جسيما بتصويره مبنى القنصلية المصرية فى الكويت وهو فعل محظور قانونيا فى كل دول العالم فضلا عن الظروف الصعبة والخطيرة التى تمر بها المنطقة، وتم توقيفه من قبل حرس تأمين القنصلية فرفض الإنصياع لحديثهم ونشبت مشادة وهو من تعدى على المصريين فى القنصلية وسبهم وبصق عليهم حسب ما أظهرته كاميرات المراقبة .



وأكدت «الرشـــيد»، أن القنصلية المصرية تتعامل مع الشعب الكويتى برقى وإحترام عن تجربة فلم يبدر منها اى اساءة بحق اى مواطن على أرضنا.



ووجهت رسالة للنائبة الكويتية صفاء هاشم والنائب الكويتى أحمد الفضل بعد تصعيدهما للواقعة بأنها تعد على الحق الكويتى قائلة « أنتم تمثلون أنفسكم .. ولا تمثلون الشعب الكويتى الذى يربطه علاقات محبة وود وإحترام مع الشعب المصري.. من يحاول ضرب العلاقات بين البلدين أقول له عشم إبليس فى الجنة".

