تعليق مثير من حسام البدري علي تأجيل مباراة القمة

علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على تأجيل مباراة القمة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، قائلا: "التأجيل لأسباب أمنية واضحة ولا يمتلك أي شخص التداخل والاعتراض ".





وتابع حسام البدري خلال لقائه بفضائية " الحدث"، قائلا: "طالما التأجيل تم بوجود أسباب خارج المسؤولين لا يجب أن يتحدث الآخرون، كل واحد في تخصصه".





وأوضح حسام البدري أن اختيار لاعبي المنتخب الوطني مازال ساريا ولم يتم إغلاق الباب أمام اللاعبين معلقا: "سيتم اختيار اللاعبين واستبعاد آخرين على حسب ما يقدمه كل لاعب ".