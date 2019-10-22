اخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف المسئول الأول عن إشعال الوضع في لبنان.. هاني شاكر لـ حمو بيكا: مش هتغني تاني.. وسيول على هذه المناطق

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
وقعوا في بعض .. تسجيل صوتي للإخواني أمير بسام يفضح فيه سرقات قيادات الجماعة
عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تسجيل صوتي للقيادي الإخواني أمير بسام يتهم فيه الإرهابي محمود حسين بالاستيلاء على أموال الجماعة، ورغبة الأخير في جمع تبرعات رغم أنه يحصل على الملايين.
وقال القيادي الإخواني أمير بسام في التسجيل الصوتي:" أخذ ما ليس له حق، وفي اول لقاء بيشحت عشان لجنة حقوق الإنسان وطالب جمع تبرعات ولكنه حصل على ملايين ولا يحاسبه أحد، ولديه سيارة بـ 100 ألف دولار والطلاب يتم إذلالهم".
أحمد موسى يكشف المسئول الأول عن إشعال الأوضاع في لبنان
ال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تحذيرات في لبنان من انتشار أنصار حزب الله في الشوارع، وهناك مخاوف من حدوث اشتباكات بين أنصار حزب الله وحركة الأمل وهناك محاولات لترهيب المتظاهرين.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حسن نصر الله سبب الطائفية في لبنان وسبب رئيسي في اشتعال الأوضاع ".
الصلح خير .. جلسة عرفية لحل أزمة المتبرعة بكبدها لإنقاذ زوجها
وقالت رحاب فتحي، إنه تم الاتفاق مع زوجها "يسري" لعقد جلسة صلح بينهما يوم الجمعة القادم بعد صلاة العصر، لافتة إلى أنها تبدي موافقتها على الجلوس والاستماع له وجاهزة للرد.
ومن جانبه قال زوجها "يسري" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن القضاء العرفي له نظام ويجب إتباعه، مشيرًا إلى أنه سيذهب لجلسة الصلح بالقاضي والمحامي الخاص به".
مش هيغني تاني.. قرارات نارية من هاني شاكر بعد اقتحام حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية
علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على اقتحام حمو بيكا مقر النقابة، قائلًا "إحنا ليه وصلنا للمرحلة دي من التسيب، والدولة المصرية بها قانون وقضاء".
وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "ما فعله حمو بيكا لا يسيء للنقابة فقط ولكن يسيء لكل الفنانين والفن المصري بأكمله".
وتابع هاني شاكر "لو عنده دليل على كل كلمة قالها يقدمه والقانون سيأخذ مجراه ولا يصح أن نلقى التهم على الغير بدون دليل، وأنا حزين على المستوى وطريقة التعامل وهمجية حمو بيكا وحديثه عن تكسير النقابة".
هاني شاكر لـ حمو بيكا: مش هتغني تاني .. والأخير: أنا آسف يا أمير الغناء العربي
أعرب محمد محمود مصطفى الشهير بـ "حمو بيكا" مؤدي المهرجانات، عن أسفه لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بعد هجومه مؤخرا على النقابة فى فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف حمو بيكا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار":"الفنان هاني شاكر هو أمير الغناء العربي، وسيظل كذلك ولم أكن أقصد مابدر منى خلال الفيديو الذى تم عرضه.
الكهرباء: استخدام هذه العدادات يحمي من القراءات الخاطئة
كد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنهم يعملون على وضع أليات لضمان دقة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، بعدما اجتمع وزير الكهرباء مع الشركات التابعة وشدد على ضرورة أن تكون قيمة الفاتورة مساوية للاستهلاك.
وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حل أزمة الفواتير يكمن فى إستخدام العدادات الذكية، ومسبوقة الدفع، منوها بأن من حق أي مواطن أن يقدم شكوى حال شعوره بأن قيمة الفاتورة مبالغ، ولا تساوي إستهلاكه، ويتم التحقق على الفور من خلال فحص صورة الاستهلاك.
الأرصاد: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في هذه المناطق
قال إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة عدم استقرار تجتاح البلاد تتدرج من الشمال إلى الجنوب.
وأضاف إبراهيم عطا في مداخلة هاتفية في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" حالة عدم الاستقرار تتمثل في انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي من 3 إلى 4 درجات".
وقعوا في بعض .. تسجيل صوتي للإخواني أمير بسام يفضح فيه سرقات قيادات الجماعة
عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تسجيل صوتي للقيادي الإخواني أمير بسام يتهم فيه الإرهابي محمود حسين بالاستيلاء على أموال الجماعة، ورغبة الأخير في جمع تبرعات رغم أنه يحصل على الملايين.
وقال القيادي الإخواني أمير بسام في التسجيل الصوتي:" أخذ ما ليس له حق، وفي اول لقاء بيشحت عشان لجنة حقوق الإنسان وطالب جمع تبرعات ولكنه حصل على ملايين ولا يحاسبه أحد، ولديه سيارة بـ 100 ألف دولار والطلاب يتم إذلالهم".
أحمد موسى يكشف المسئول الأول عن إشعال الأوضاع في لبنان
ال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تحذيرات في لبنان من انتشار أنصار حزب الله في الشوارع، وهناك مخاوف من حدوث اشتباكات بين أنصار حزب الله وحركة الأمل وهناك محاولات لترهيب المتظاهرين.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حسن نصر الله سبب الطائفية في لبنان وسبب رئيسي في اشتعال الأوضاع ".
الصلح خير .. جلسة عرفية لحل أزمة المتبرعة بكبدها لإنقاذ زوجها
وقالت رحاب فتحي، إنه تم الاتفاق مع زوجها "يسري" لعقد جلسة صلح بينهما يوم الجمعة القادم بعد صلاة العصر، لافتة إلى أنها تبدي موافقتها على الجلوس والاستماع له وجاهزة للرد.
ومن جانبه قال زوجها "يسري" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن القضاء العرفي له نظام ويجب إتباعه، مشيرًا إلى أنه سيذهب لجلسة الصلح بالقاضي والمحامي الخاص به".
مش هيغني تاني.. قرارات نارية من هاني شاكر بعد اقتحام حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية
علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على اقتحام حمو بيكا مقر النقابة، قائلًا "إحنا ليه وصلنا للمرحلة دي من التسيب، والدولة المصرية بها قانون وقضاء".
وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "ما فعله حمو بيكا لا يسيء للنقابة فقط ولكن يسيء لكل الفنانين والفن المصري بأكمله".
وتابع هاني شاكر "لو عنده دليل على كل كلمة قالها يقدمه والقانون سيأخذ مجراه ولا يصح أن نلقى التهم على الغير بدون دليل، وأنا حزين على المستوى وطريقة التعامل وهمجية حمو بيكا وحديثه عن تكسير النقابة".
هاني شاكر لـ حمو بيكا: مش هتغني تاني .. والأخير: أنا آسف يا أمير الغناء العربي
أعرب محمد محمود مصطفى الشهير بـ "حمو بيكا" مؤدي المهرجانات، عن أسفه لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بعد هجومه مؤخرا على النقابة فى فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف حمو بيكا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار":"الفنان هاني شاكر هو أمير الغناء العربي، وسيظل كذلك ولم أكن أقصد مابدر منى خلال الفيديو الذى تم عرضه.
الكهرباء: استخدام هذه العدادات يحمي من القراءات الخاطئة
كد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنهم يعملون على وضع أليات لضمان دقة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، بعدما اجتمع وزير الكهرباء مع الشركات التابعة وشدد على ضرورة أن تكون قيمة الفاتورة مساوية للاستهلاك.
وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حل أزمة الفواتير يكمن فى إستخدام العدادات الذكية، ومسبوقة الدفع، منوها بأن من حق أي مواطن أن يقدم شكوى حال شعوره بأن قيمة الفاتورة مبالغ، ولا تساوي إستهلاكه، ويتم التحقق على الفور من خلال فحص صورة الاستهلاك.
الأرصاد: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في هذه المناطق
قال إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة عدم استقرار تجتاح البلاد تتدرج من الشمال إلى الجنوب.
وأضاف إبراهيم عطا في مداخلة هاتفية في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" حالة عدم الاستقرار تتمثل في انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي من 3 إلى 4 درجات".