طريقة عمل نودلز بالجمبري

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل الجمبري بشكل جديد وهى عبارة عن " نودلز جمبري " وجبة متكاملة تساعد على تغذية الجسم .



مقادير نودلز جمبري :



نودلز جمبري وسط

خضار مشكل

بصل أخضر

كرنب

جزر مبشور

مشروم طازج بروكلي

بصل أبيض

فلفل ألوان

صويا صوص

ثوم

زبدة



طريقة تحضير نودلز جمبري :



* في طاسة على النار توضع الزبدة مع ثوم مفروم وتقلب يضاف الجمبري ويقلب على النار



* مع البصل الأخضر والكرنب ومشروم وبروكلي وبصل وفلفل ألوان يقلب على النار جيدا



* يضاف إليها الصويا صوص وتقلب



* يضاف للنودلز ماء ساخن حتى يطرى



* يضاف النودلز إلى الخليط في الطاسة ويقدم ساخنا