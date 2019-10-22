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مرأة

طريقة عمل نودلز بالجمبري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
طريقة عمل نودلز الجمبري
طريقة عمل نودلز الجمبري
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل الجمبري بشكل جديد وهى عبارة عن " نودلز جمبري " وجبة متكاملة تساعد على تغذية الجسم .

مقادير نودلز جمبري :

نودلز جمبري وسط
خضار مشكل
بصل أخضر
كرنب
جزر مبشور
مشروم طازج بروكلي
بصل أبيض
فلفل ألوان
صويا صوص
ثوم
زبدة

طريقة تحضير نودلز جمبري :

* في طاسة على النار توضع الزبدة مع ثوم مفروم وتقلب يضاف الجمبري ويقلب على النار

* مع البصل الأخضر والكرنب ومشروم وبروكلي وبصل وفلفل ألوان يقلب على النار جيدا

* يضاف إليها الصويا صوص وتقلب

* يضاف للنودلز ماء ساخن حتى يطرى

* يضاف النودلز إلى الخليط في الطاسة ويقدم ساخنا
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