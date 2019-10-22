طريقة عمل نودلز بالجمبري

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل الجمبري بشكل جديد وهى عبارة عن " نودلز جمبري " وجبة متكاملة تساعد على تغذية الجسم .
مقادير نودلز جمبري :
نودلز جمبري وسط
خضار مشكل
بصل أخضر
كرنب
جزر مبشور
مشروم طازج بروكلي
بصل أبيض
فلفل ألوان
صويا صوص
ثوم
زبدة
طريقة تحضير نودلز جمبري :
* في طاسة على النار توضع الزبدة مع ثوم مفروم وتقلب يضاف الجمبري ويقلب على النار
* مع البصل الأخضر والكرنب ومشروم وبروكلي وبصل وفلفل ألوان يقلب على النار جيدا
* يضاف إليها الصويا صوص وتقلب
* يضاف للنودلز ماء ساخن حتى يطرى
* يضاف النودلز إلى الخليط في الطاسة ويقدم ساخنا
مقادير نودلز جمبري :
نودلز جمبري وسط
خضار مشكل
بصل أخضر
كرنب
جزر مبشور
مشروم طازج بروكلي
بصل أبيض
فلفل ألوان
صويا صوص
ثوم
زبدة
طريقة تحضير نودلز جمبري :
* في طاسة على النار توضع الزبدة مع ثوم مفروم وتقلب يضاف الجمبري ويقلب على النار
* مع البصل الأخضر والكرنب ومشروم وبروكلي وبصل وفلفل ألوان يقلب على النار جيدا
* يضاف إليها الصويا صوص وتقلب
* يضاف للنودلز ماء ساخن حتى يطرى
* يضاف النودلز إلى الخليط في الطاسة ويقدم ساخنا