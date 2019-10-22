أخيرًا.. فيسبوك يختبر الوضع الليلي على منصة الويب.. شاهد

بدأت شركة فيسبوك Facebook أخيرًا في طرح الوضع المظلم (الليلي) أو كما يطلق عليه البعض وضع الـ"دارك مود" في النسخة التجريبية لواجهة الويب الخاصة به لبعض المستخدمين، وذلك بعد أشهر من الإعلان عن خططها لإجراء بعد التعديلات على تصميم منصتها خلال مؤتمر F8 في مايو الماضي،، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.



وقال العديد من المستخدمين إن عملاق الشبكات الاجتماعية طلب منهم التغيير للحصول على الواجهة الجديدة لتجربتها.



وبعد الموافقة على التغيير، يتم سؤالهم عما إذا كانوا يرغبون في استخدام التنسيق الأبيض أو الأسود.



وذكر موقع "أندرويد بوليس" التقني أن الخيار متاح أيضًا في ظل الإعدادات السريعة التي يمكن الوصول إليها من الصورة الرمزية الموجودة أعلى اليمين.



ووفقًا لبعض لقطات الشاشة المنشورة على تويتر Twitter، فإن الوضع المظلم يغير واجهة النظام الأساسي البيضاء إلى اللون الرمادي الداكن وله شكل جديد كجزء من إعادة التصميم أيضًا.

