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رياضة

معتز البطاوي: فوز سيراميكا كليوباترا على الداخلية أروع بداية.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:11 ص
معتز البطاوي المشرف
معتز البطاوي المشرف العام علي قطاع الكرة بنادي سيراميكا
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حسن العمدة
أبدى معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بفوز فريقه على الداخلية بهدفين دون رد في الممتاز ب .

وقال معتز البطاوي، عبر برنامج الماتش المذاع علي قناة صدي البلد ، ان الجهاز الفني للفريق بذل مجهودا كبيرا فى مباراة الأمس، وكبداية ولا اروع لفريق سيراميكا وكنا نشعر بالقلق لأنها اول مباراة فى الدوري .

وتابع معتز البطاوي، ان فريق الداخلية فريق قوي والجميع يعرفه، ولديه مدير فني علي أعلى مستوى، ويسعى للعودة للدوري الممتاز مرة أخرى.

واختتم معتز البطاوي، لدينا 22 مباراة ونستعد لكل لقاء بقوة وتركيز، وما زال المشوار طويلا، ونستعد لمباراة النصر المقبلة.
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