مدرب سيراميكا كليوباترا: سعيد بالفوز على الداخلية.. واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية.. فيديو

علق هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا على فوز فريقه على الداخلية 2-0 .





وقال هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عبر برنامج الماتش المذاع علي قناة صدي البلد ، ان جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وهذا أهم شئ بالنسبة لنا.





وتابع هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن اللاعبين نفذوا كافة التعليمات بقدر كبير ، وخاصة الـ25 دقيقة الأولى من عمر المباراة، ووقعوا فى بعض الاخطاء في الوقت المتبقي من الشوط الأول.



