Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب سيراميكا كليوباترا: سعيد بالفوز على الداخلية.. واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
هيثم شعبان ومعتز
هيثم شعبان ومعتز البطاوي
Advertisements
حسن العمدة
علق هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا على فوز فريقه على الداخلية 2-0 .

وقال هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عبر برنامج الماتش المذاع علي قناة صدي البلد ، ان جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وهذا أهم شئ بالنسبة لنا.

وتابع هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن اللاعبين نفذوا كافة التعليمات بقدر كبير ، وخاصة الـ25 دقيقة الأولى من عمر المباراة، ووقعوا فى بعض الاخطاء في الوقت المتبقي من الشوط الأول.

واوضح هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا: "بين الشوطين اخبرتهم بتعليمات جديدة، لمنع تكرار أخطاء الشوط الأول.
Advertisements

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ لاعبي الزمالك من مرتضى منصور.. فيديو

مفاجأة.. اجتماع وزير الرياضة بمجلس الخطيب مستمر في الانعقاد حتى الغد

هل يجوز للمطلقة أن تعيش مع طليقها في منزل واحد؟.. الإفتاء تجيب

حسام البدرى: أشكر الرئيس السيسى ومرحبا بـ عماد متعب

تؤثر على منتخب مصر.. أمير عزمي مجاهد يضع حلا لمشكلة تأجيل المباريات في الدوري.. فيديو

لِفّي يا عجلة الخير.. طاحونة أبو شاهين الأثرية خير شاهد على الأعمال الخيرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور

بالكاجوال ..كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا برفقة زوجها