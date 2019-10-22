حريق هائل يلتهم قصر الرياضة في تونس

اندلع حريق هائل في قصر الرياضة بمنطقة المنزة بقلب العاصمة التونسية.



وذكر موقع سكاي نيوز، أن الحريق اندلع في الطابق السفلي بالمبنى الذي كان مقرا لعمليات إعادة الفرز وتجميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية.



وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء ومنع امتداد النيران للمنطقة المحيطة.