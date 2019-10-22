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أخبار العالم

حريق هائل يلتهم قصر الرياضة في تونس

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:22 ص
حريق في قصر الرياضة
حريق في قصر الرياضة تونس
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رامى المهدي
اندلع حريق هائل في قصر الرياضة بمنطقة المنزة بقلب العاصمة التونسية.

وذكر موقع سكاي نيوز، أن الحريق اندلع في الطابق السفلي بالمبنى الذي كان مقرا لعمليات إعادة الفرز وتجميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء ومنع امتداد النيران للمنطقة المحيطة.
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