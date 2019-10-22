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محافظات

أبو سمبل تحتفل بليلة تعامد الشمس بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:42 ص
أبو سمبل تحتفل بليلة
أبو سمبل تحتفل بليلة تعامد الشمس
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شاذلى عبد الفتاح
تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها ، ومن أبرز الفعاليات التى تشهدها محافظة أسوان مع إنطلاق الموسم السياحى الشتوى .

ورصد " صدى البلد " انطلاق فعاليات الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والذى يتزامن هذا العام مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 حيث حضر الفعاليات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان يرافقه اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان ، بجانب القيادات الأمنية وقيادات المحافظة وزارات الثقافة والأثار والسياحة .

وقد بدأت الفعاليات بالحفل الختامى لمهرجان الثقافة والفنون والذى قدمت فيه 8 فرق للفنون الشعبية فقراتها الفنية وتبلوهاتها الفلكلورية أمام المشاركين فى إحتفالات التعامد ، وعقب ذلك شهد محافظ أسوان ومرافقيه عرض الصوت والضوء والذى يحكى فى سرد تاريخى لفترة حكم الملك رمسيس الثانى لمصر ومعركة قادش ،

ثم قام اللواء أحمد إبراهيم بإفتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز بحضور قيادات وزارة الثقافة والذى أقيم فى الفترة من 16 إلى21 أكتوبر بمناسبة إحتفالات التعامد بإشزاف من الدكتور أحمد عواض رىيس الهيىة العامة لقصور الثقافة حيث ضم المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس .

واستمع المحافظ لشرح من الأطفال عن إبداعاتهم ، كما شهد عرض فنى للطفل ومسرح العرائس ، وعقب ذلك توجه محافظ أسوان إلى منطقة السوق بوسط مدينة أبو سمبل لمشاهدة الحفل الفنى لفرق الفنون الشعبية فى ليلة التعامد والذى نظمته محافظة أسوان بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وسط حضور جماهيري كبير من أهالى أبو سمبل وأسوان والسائحين حيث أستمتع الحاضرين بالتبلوهات والفقرات الفنية المتنوعة لفرق أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد .

وعلى هامش فعاليات المهرجان أكد اللواء أحمد إبراهيم بأنه تم الإستعداد الجيد بالتعاون مع وزارات الثقافة والآثار والسياحة والطيران ، بالإضافة إلى جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة بتوجيهات وَزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإنجاح فعاليات الإحتفال بتعامد الشمس من خلال متابعة كافة التجهيزات والاستعدادات فى زيارة ميدانية لمدينة أبو سمبل السياحية التى تزينت لتظهر فى أبهى صورها لإستقبال السائحين والزائرين والوفود المختلفة المشاركة فى فعاليات الاحتفال بظاهرة التعامد .

وأوضح المحافظ بأنه تم رفع درجة الاستعداد أيضًا بمستشفى أبو سمبل الدولى ومستشفى التكامل مع إيقاف أجازات الأطباء ، علاوة على دعم نقاط فرق الإسعاف المتواجدة بطول طريق أسوان / أبو سمبل بالكوادر الطبية للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة .
أبو سمبل تحتفل بليلة تعامد الشمس بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.. صور
أبو سمبل تحتفل بليلة تعامد الشمس بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.. صور
أبو سمبل تحتفل بليلة تعامد الشمس بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.. صور
أبو سمبل تحتفل بليلة تعامد الشمس بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.. صور
أبو سمبل تحتفل بليلة تعامد الشمس بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.. صور
أبو سمبل تحتفل بليلة تعامد الشمس بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.. صور
أبو سمبل تحتفل بليلة تعامد الشمس بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.. صور
أبو سمبل تحتفل بليلة تعامد الشمس بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.. صور
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