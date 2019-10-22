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مرأة

مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:36 ص
ملك قورة و شقيقتها
ملك قورة و شقيقتها
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هاجر هانئ
تألقت مساء يوم الجمعة الماضى الفنانة ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها مريم الذي أقيم فى إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

ولفتت ملك قورة الأنظار في حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين رائعتين من توقيع مصممة الأزياء الشهيرة سماح مهران. 

وفي هذا السياق قالت سماح مهران في تصريحات لـ"صدى البلد" ان الفستان البيبي بلو الذي ارتدته ملك في بداية الحفل كان اللون من أختيار المصممة سماح و استغرق تنفيذ هذا التصميم١٠ أيام فقط، وقد استخدم ١٥٠ مترا من قماش التل لتنفيذ هذه الإطلالة، و تميز الفستان بقماش الجبير المزين بالتطريزات البسيطة، وقد بلغت تكلفة هذا التصميم ٣٠٠٠ دولار. 

وأضافت سماح مهران أن الفستان الأحمر الذي يعد اللوك الثاني لملك خلال حفل زفاف شقيقتها كان اللون من اختيار ملك قورة، وأعتمد الفستان علي القماش الدانتيل و الجبير الهاند ميد الراقى، وقد بلغ سعر هذا الفستان ٤٥٠٠ دولار أمريكي واستغرق تنفيذه شهر ونصف.

مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور
مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور
مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور
مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور
مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور
مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور
مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور
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