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مرأة

كارثة تصيبك بأمراض خطيرة في العين نتيجة لاستعمال هذا القلم للحواجب

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:45 ص
كارثة يسبب قلم الحواجب
كارثة يسبب قلم الحواجب
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر بيع أدوات المكياج فى الأونة الأخيرة عبر وسائل المواصلات، وللأسف الأغلبية من الفتيات والسيدات تقبلن على شرائها، وهي أغلبها منتجات صينية.

وفى ظل انتشار هذه العادات الخاطئة، حذر الدكتور عبد الله سويلم، أخصائي الأمراض الجلدية والعقم ، من شراء قلم الحواجب عبر وسائل المواصلات بأسعار مخفضة، لأن هذا أكبر دليل على رداءة المنتج، حيث ترتفع فيه نسبة الرصاص وهو أمر في غاية الخطورة، خاصة عند استعمال أقلام الحواجب والكحل، ومن نماذج الخطورة والأمراض المحتملة الناتجة عن استخدام مثل هذه النوعية من أدوات الماكياج، ما يلي:

- ترتفع نسبة الرصاص في قلم الحواجب والكحل ليمتصها الجلد والعين معًا فتصيب بسرطان الجلد والعين والدم.

- هذه الأقلام تصيب بمرض فقر الدم.

- ينتج عن استخدامها الفشل الكلوي.

- الرصاص يدمر الجهاز العصبي للجسم.
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