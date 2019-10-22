Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بديل للروائح.. معطر طبيعي للجسم بـ 3 جنيهات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:12 ص
معطر للجسم
معطر للجسم
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تعاني العديد من الفتيات المصابات بالجيوب الأنفية، في اختيار أفضل الروائح التي يمكنهن تعطير أجسامهن بها، دون أن تسبب لهن حساسية أو تهيجا فى الجيوب الأنفية، لذلك نقدم لك مكونات خلطة من مطبخك، عبارة عن بديل طبيعي للروائح بتكلفة 3 جنيهات فقط، وهي معطر طبيعي للجسد دون أى أضرار.

وتقول منى محمد خبيرة التجميل، إن هذه الخلطة تعطر الجسم بالكامل، وتساعد على التخلص أيضا من اسمرار البشرة والتعرق.

مكونات معطر طبيعي للجسم:

- ملح خشن.

- عصير ليمونة.

- سكر خشن.

طريقة عمل معطر طبيعي للجسم:

- اخلطي المكونات السابقة.

- ضعي الخلطة على الأماكن المراد تفتيحها.

- انتظري لمدة 5 دقائق ثم افركي المكان بالمكونات.

- يمكنك وضع قطرات من الليمون على ملابسك تظل معطرة لفترة طويلة .
Advertisements

ترشيحاتنا

تؤثر على منتخب مصر.. أمير عزمي مجاهد يضع حلا لمشكلة تأجيل المباريات في الدوري.. فيديو

مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور

ستظل في قلبي: أحمد مكي يعلق على وفاة والدة ويكشف تفاصيل آخر صورة تجمعه بوالده

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

تعاني من النسيان؟.. نصائح فعالة لـ تعزيز ذاكرتك

بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن انفجارات داخل مطار معيتيقة

Advertisements

كيفية التكفير عن الزنا بقراءة آيتين من القرآن تجعل الله يغفره فورا

قرار مفاجأة.. أول تعليق من رئيس الزمالك عقب جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

صور صادمة تنشر للمرة الأولى عن استخدام تركيا لأسلحة محرمة دوليا في سوريا

مدافعا عن وزير الرياضة.. مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في هذه الحالة

الخطيب يتصدر تويتر بعد تأجيل لقاء الأهلي والجونة.. ومغردون: خليت الفرق خايفة تلاعبنا

مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور

نركن الكرة على جنب ونفضى لفتحة الصدر.. إبراهيم عبد الجواد عن تأجيل لقاء الأهلي والجونة

مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا

مكفرات الذنوب.. الحبيب الجفري يكشف عن عمل واحد يغفر لك كل ذنوبك

علاج سحر تعطيل الزواج بقراءة 7 آيات قرآنية تجعلك لا ترى شريكك قردا

إعلاء مصلحة الوطن.. تعليق ناري لوزير الرياضة على تهديد اللجنة الخماسية بالاستقالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في هذه الحالة يحدث خروج من الجسد وقت النوم

مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور

سعر خرافي لـ جاكيت وعد في أحدث ظهور لها.. صور