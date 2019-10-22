بديل للروائح.. معطر طبيعي للجسم بـ 3 جنيهات

تعاني العديد من الفتيات المصابات بالجيوب الأنفية، في اختيار أفضل الروائح التي يمكنهن تعطير أجسامهن بها، دون أن تسبب لهن حساسية أو تهيجا فى الجيوب الأنفية، لذلك نقدم لك مكونات خلطة من مطبخك، عبارة عن بديل طبيعي للروائح بتكلفة 3 جنيهات فقط، وهي معطر طبيعي للجسد دون أى أضرار.



وتقول منى محمد خبيرة التجميل، إن هذه الخلطة تعطر الجسم بالكامل، وتساعد على التخلص أيضا من اسمرار البشرة والتعرق.



مكونات معطر طبيعي للجسم:



- ملح خشن.



- عصير ليمونة.



- سكر خشن.



طريقة عمل معطر طبيعي للجسم:



- اخلطي المكونات السابقة.



- ضعي الخلطة على الأماكن المراد تفتيحها.



- انتظري لمدة 5 دقائق ثم افركي المكان بالمكونات.



- يمكنك وضع قطرات من الليمون على ملابسك تظل معطرة لفترة طويلة .