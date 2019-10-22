فيسبوك تتخذ إجراءات جديدة استعدادًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية.. تفاصيل

أعلن فيسبوك Facebook أمس الإثنين إنه سيطبق الدروس المستفادة من الانتخابات الأمريكية لعام 2016 لمنع التلاعب في برامجها أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر اجراؤها عام 2020.



وفي بيان صحفي، قال فيسبوك Facebook إنه يعمل على مكافحة السلوك غير الصحيح الذي يجري على تطبيقاته، موضحًا السلوك الغير صحيح بأنه استخدام سلوكيات مضللة لنشر الأكاذيب خلال الانتخابات.



ومن بين الإجراءات التي قرر فيسبوك اتخاذها هو مطالبة الصفحات والإعلانات بإظهار المزيد من المعلومات حول مالك الصفحة المؤكد على فيسبوك، خاصة تلك الصفحات التي تضم جماهير كبيرة في الولايات المتحدة.



وكجزء من سياستها، قالت فيسبوك Facebook إنها ستصنف وسائل الإعلام التي تخضع كليًا أو جزئيًا للسيطرة التحريرية الحكومية على أنها وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة، كما تعهددت الشركة أيضًا بإزالة المعلومات الخاطئة من أخبارها.



