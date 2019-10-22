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أخبار العالم

ألمانيا تقترح مهمة عسكرية خاصة في سوريا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا، لحماية المدنيين النازحين، وضمان استمرار قتال متشددي تنظيم داعش.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، في مقابلة مع إذاعة "دويتشه فيله: "أقترح أن نقيم منطقة أمنية تخضع لسيطرة دولية بمشاركة روسيا".

وذكرت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، أن هذه الخطوة ستسهم في استقرار المنطقة، حتى يتمكن المدنيون من إعادة البناء، ويتمكن اللاجئون السوريون من العودة طوعا.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، أنها على اتصال وثيق بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فيما يتعلق بفكرة إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا، وأنها أبلغت أهم حلفاء ألمانيا بالاقتراح.

وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الحكومة الألمانية، مهمة عسكرية في الشرق الأوسط.

وإذا لاقى الاقتراح دعم تركيا وروسيا، فمن المتوقع أن ترسل برلين جنودا إلى سوريا في إطار المهمة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
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