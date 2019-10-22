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مرأة

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسد عند تناول ملعقة من العسل الأسود

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:40 ص
العسل الأسود
العسل الأسود
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هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن العسل الأسود يعد من الأطعمة الغنية بعنصر الحديد، وتتعدد فوائده، حيث يمد جسد الإنسان بالطاقة والحديد.

وكشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد التي يكتسبها الجسد عند تناول ملعقة من العسل الأسود، والتي تتمثل فيما يلي:

- العسل الأسود غني بالكالسيوم المفيد لصحة العظام.

-يخفض الضغط .

- غني بالحديد الضروري لإنتاج كريات الدم الحمراء .

-يحمي من الإصابة بمرض الأنيميا.

- يقي من الإصابة بالأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

- يحافظ على عمل القلب بصورة طبيعية .

- علاج فوري للضعف العام .

- يمنح الجسم طاقة حرارية عالية، لذا يعد غذاء جيد في الجو البارد.

- سهل الهضم.
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