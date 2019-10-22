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أخبار العالم

اتصالات هاتفية لتضليل المصوتين في الانتخابات الكندية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:34 ص
الانتخابات الكندية
الانتخابات الكندية
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أ ش أ
قالت المتحدثة باسم هيئة الانتخابات الكندية ناتالي دي مونتيني، الإثنين، إن الهيئة تلقت تقاريرا عن اتصالات آلية مضللة تقول للناخبين أن يتوجهوا للتصويت اليوم الثلاثاء، بدلا من الأمس.

وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة أنه "كانت هناك بعض التقارير عن تلقي أشخاص لاتصالات آلية مضللة في مقاطعات كيبيك ونوفا سكوتشا ونيو برونزويك"، مضيفة: "تلقينا تقارير عن حصول بعض الناخبين على اتصالات تشير إلى أن يوم الانتخابات في موعد غير اليوم. ليس لدينا ما يشير إلى أن هذه الدعوات منتشرة على نطاق واسع".

وأكدت أنه من غير القانوني "تضليل الناخبين عن عمد من أجل منعهم من التصويت".

وتتواصل عمليات التصويت في شتى أنحاء البلاد اليوم حيث من المتوقع إغلاق آخر صندوق اقتراع الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي للساحل الشرقي.
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