Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: جولة خليل زاد الأوروبية تدعم جهود السلام في أفغانستان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:55 ص
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن جولة السفير زلماي خليل زاد، الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، إلى كل من "بروكسل وباريس وموسكو" تستهدف دعم الجهود العاجلة لتحقيق السلام في أفغانستان.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن السفير الأمريكي، الذي غادر ومعه فريق من الوكالات التابعة للخارجية الأمريكية يوم 20 أكتوبر الجاري، سيلتقي في كل من بروكسل وباريس مع بعض الشركاء بالقضية الأفغانية من كل من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الـ "ناتو" والأمم المتحدة، لبحث أفضل السبل بشأن مساندة المساعي الرامية لتحقيق السلام في أفغانستان.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن خليل زاد سيلتقي في موسكو مع نظيريه الروسي والصيني لبحث المصالح المشتركة في استشراف نهاية للحرب في أفغانستان.
Advertisements

ترشيحاتنا

عيب كده.. هنا الزاهد ترد بقوة على منتقديها بسبب طلعت زكريا

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

هاني شاكر لـ حمو بيكا: مش هتغني تاني .. والأخير: أنا آسف يا أمير الغناء العربي

أحلى زين.. شاهد | نجل رمضان صبحى فى أول ظهور

كشف عن وجهه الحقيقي.. أحمد موسى يوضح الهدف الرئيسي لـ أردوغان من غزو سوريا

أحمد شوبير يكشف سبب تأجيل مباراة الأهلي والجونة فى الدوري.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور

بالكاجوال ..كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا برفقة زوجها