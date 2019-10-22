الخارجية الأمريكية: جولة خليل زاد الأوروبية تدعم جهود السلام في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن جولة السفير زلماي خليل زاد، الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، إلى كل من "بروكسل وباريس وموسكو" تستهدف دعم الجهود العاجلة لتحقيق السلام في أفغانستان.



وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن السفير الأمريكي، الذي غادر ومعه فريق من الوكالات التابعة للخارجية الأمريكية يوم 20 أكتوبر الجاري، سيلتقي في كل من بروكسل وباريس مع بعض الشركاء بالقضية الأفغانية من كل من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الـ "ناتو" والأمم المتحدة، لبحث أفضل السبل بشأن مساندة المساعي الرامية لتحقيق السلام في أفغانستان.



وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن خليل زاد سيلتقي في موسكو مع نظيريه الروسي والصيني لبحث المصالح المشتركة في استشراف نهاية للحرب في أفغانستان.