8 فرق للفنون الشعبية في مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس

قدمت 8 فرق للفنون الشعبية، عروضها الفنية في مدينة أبوسمبل السياحية، مساء الإثنين، على هامش احتفال أسوان بليلة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير.



بدأت الفعاليات بالحفل الختامي لمهرجان الثقافة والفنون، بتقديم 8 فرق للفنون الشعبية فقراتها الفنية وتابلوهاتها الفلكلورية أمام المشاركين فى احتفالات التعامد، وعقب ذلك شهد الحضور عرض الصوت والضوء والذي يحكى فى سرد تاريخي لفترة حكم الملك رمسيس الثاني لمصر ومعركة قادش.



وافتتح الحضور معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز بحضور قيادات وزارة الثقافة والذى أقيم فى الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر بمناسبة احتفالات التعامد بإشراف من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث ضم المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس.