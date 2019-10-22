Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

8 فرق للفنون الشعبية في مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:46 ص
للفنون الشعبية
للفنون الشعبية
Advertisements
أ ش أ
قدمت 8 فرق للفنون الشعبية، عروضها الفنية في مدينة أبوسمبل السياحية، مساء الإثنين، على هامش احتفال أسوان بليلة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير.

بدأت الفعاليات بالحفل الختامي لمهرجان الثقافة والفنون، بتقديم 8 فرق للفنون الشعبية فقراتها الفنية وتابلوهاتها الفلكلورية أمام المشاركين فى احتفالات التعامد، وعقب ذلك شهد الحضور عرض الصوت والضوء والذي يحكى فى سرد تاريخي لفترة حكم الملك رمسيس الثاني لمصر ومعركة قادش.

وافتتح الحضور معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز بحضور قيادات وزارة الثقافة والذى أقيم فى الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر بمناسبة احتفالات التعامد بإشراف من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث ضم المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية عن حالة الطقس: غدا الثلاثاء أمطار تصل لـ سيول

أنيقة بالحجاب.. أحدث ظهور لزوجة رمضان صبحي بعد الولادة

تأجيل مباراة الأهلي والجونة .. والقمة أول لقاء بعد معسكر المنتخبات

قضية محمود البنا ومحمد راجح تشعل أزمة بالبرلمان.. وشكوى عاجلة لعبد العال

فيديوجراف| لقطات طريفة من مظاهرات لبنان

السخونية بتسيح المهلبية.. تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو كوميدى | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور

بالكاجوال ..كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا برفقة زوجها