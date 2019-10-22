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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال رصف وتجميل شارع السلام في شرم الشيخ

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خالد فودة
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أ ش أ
تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، الليلة، أعمال القطاع التجريبي المنفذ بطريق السلام، وذلك في إطار خطة المحافظة لصيانة ورفع كفاءة الطرق، والذي تنفذه الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، التابعة لوزارة النقل، عن طريق إنشاء طبقة للمعالجة السطحية بتكنولوجيا "Steel Guard" وتكنولوجيا المايكروسيرفيس بعد عمل معالجه شاملة للشروخ السطحية بمادة ملء الشروخ.

وأوضح رئيس قطاع التسويق بالشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات المهندس عمرو علي، أن هذه هي الطريقة المثلى لصيانة طريق السلام والحفاظ عليه لفترات طويلة، مضيفا أن هذه التقنية الجديدة الخاصة بالمعالجة السريعة لسطح الأسفلت توفر مقاومة ممتازة لمنع انزلاق السيارات، والمساهمة في سرعة تنفيذ الصيانة، وإطالة العمر الافتراضي لطبقة الرصف السطحية، وتوفير سطح آمن وناعم، بالإضافة إلى تحسين خواص الرصف القائم.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء العمل الجاري بعدد من الاستراحات الحجرية المزودة بالمظلات والتي تضيف إلى المظهر الجمالي للمدينة.

واختتم خالد فودة جولته، بزيارة للسوق التجاري القديم، ومتابعة عدد من الإنشاءات السياحية الترفيهية به، وكذا أماكن انتظار السيارات.
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