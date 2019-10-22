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محافظات

بـ مسابقة العزف الفردي.. جامعة أسوان تواصل تنظيم فعاليات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات الأفريقية.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:23 ص
جامعة أسوان تنظيم
جامعة أسوان تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل جامعة أسوان تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ضمن أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذى تنظمه خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر.

وكان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان قد شهد فعاليات اليوم الثانى فى مسابقة العزف الفردى والتى تم تنظيمها ضمن المسابقات الفنية فى أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول .

وأجرى رئيس جامعة أسوان حوارا مع المشاركين فى مسابقة العزف الفردى والذين يمثلون ١٣ جامعة وذلك للإطمئنان على سير المسابقة، حيث رافقه كلا من الدكتور ايمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط نائب رئيس اللجنة المنظمة واللجنة العليا الفنية المنظمة.

وأشادت وفود الجامعات الأفريقية والمصرية بحسن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية وحسن الإستقبال لجميع المشاركين.
بـ مسابقة العزف الفردي.. جامعة أسوان تواصل تنظيم فعاليات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات الأفريقية.. صور
بـ مسابقة العزف الفردي.. جامعة أسوان تواصل تنظيم فعاليات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات الأفريقية.. صور
بـ مسابقة العزف الفردي.. جامعة أسوان تواصل تنظيم فعاليات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات الأفريقية.. صور
بـ مسابقة العزف الفردي.. جامعة أسوان تواصل تنظيم فعاليات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات الأفريقية.. صور
بـ مسابقة العزف الفردي.. جامعة أسوان تواصل تنظيم فعاليات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات الأفريقية.. صور
بـ مسابقة العزف الفردي.. جامعة أسوان تواصل تنظيم فعاليات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات الأفريقية.. صور
بـ مسابقة العزف الفردي.. جامعة أسوان تواصل تنظيم فعاليات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات الأفريقية.. صور
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