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منوعات

تغيير جذري.. إنستجرام يختبر ميزة جديدة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:06 ص
واتساب
واتساب
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آية جمعة
إذا شعرت أن ملخصات المنشورات في الحسابات التي تتابعها عبر إنستجرام، فوضوية، فقد تكون الميزة الجديدة التي تخضع للاختبار حاليًا على موقع مشاركة الصور والفيديوهات هي ما تحتاج إليه.

ووفقًا لموقع "ديجيتال تريندس" التقني، رصدت الباحثة التقنية "جين مانشتو ونج" ميزة جديدة يختبرها تطبيق واتساب، وهي فرز جميع الحسابات إلى فئات مختلفة، لتسهيل إدارتها، فعلى سبيل المثال، الحسابات التي تفاعلت معها على الأقل خلال آخر 90 يومًا (من حيث الإعجاب بمشاركاتهم أو الرد على قصصهم)، والحسابات التي لديها أكبر عدد من المشاركات في خلاصتك على مدار التسعين يومًا السابقة؛ سيتم تجميعها معًا، وفقًا لنوع المحتوى الذي تعرضه، مثل منشورات الفن أو السفر.

وتسهل القوائم الناتجة، عليك، فحص جميع الحسابات التي تتابعها، وإذا كانت هناك أية منشورات لم تعد ترغب في رؤية محتواها؛ فكل ما عليك هو النقر فوق الزر بجوار اسمها، لإبعادها من خلاصتك.

وعلى الرغم من أن الميزة قد تساعد على تنظيم ملخصات المنشورات بشكل أفضل، إلا أننا يجب أن نضع في الاعتبار أنها في مرحلة اختبار فقط، وبالتالي قد لا ترى النور أبدًا.
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