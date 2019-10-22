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ثقافة

أكتوبر بين السينما والأدب.. محاضرة ضمن البرنامج الثقافي في بورسعيد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:35 ص
صدى البلد
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طارق موسى
عقدت محاضرة بعنوان "أكتوبر بين السينما والأدب" ألقاها الأديب والباحث محمد المغربي وذلك بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية الصناعية، وذلك ضمن البرنامج الثقافى الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة بورسعيد خلال شهر أكتوبر.

ونفذ قسم التمكين الثقافى ورشة فنية باستخدام خامات الـ"فوم جليتر" مع ذوي الإحتياجات الخاصة في جمعية التثقيف الفكرى بحى الزهور، قام بالتدريب فيها هدى زغلول وأسماء مصطفى.

ونظمت مكتبة نادى القوات المسلحة محاضرة بعنوان "النظافة الشخصية والثقافة الصحية ومراحل تطور النمو"، ألقتها الدكتورة سلوى غريب أستاذ الثقافة الصحية وذلك بمدرسة الإسلامية الإعدادية بنات، بالإضافة إلى قراءة فى كتاب "الرجوع للحق فضيلة" في مدرسة قاسم أمين الإبتدائية.

وفى بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد أقيمت مسابقة فى المعلومات العامة للأطفال، وذلك بمدرسة يوسف عاشور الإبتدائية.

ونفذت مكتبة طفل الأمل مسابقة فى الرسم حول نصر أكتوبر وذلك بمدرسة الغرفة التجارية الابتدائية.

فيما عقد بيت ثقافة الجرابعة غرب بورسعيد ندوة حول "مشاكل المرأة فى القرية"، وذلك بمركز شباب الجرابعة، وبحضور مجموعة كبيرة من سيدات القرية.
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