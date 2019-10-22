تكريم بلاك تيما في مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني

قررت إدارة الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني برئاسة سهير عبد القادر، و المقرر إقامته في الفترة من 27 الى 31 اكتوبر بمحافظة أسوان، تكريم فرقة "بلاك تيما".



"بلاك تيما" هي فرقـة مصريـة تأسسـت فـي عـام 2004 وتميـزت بالتنوع في الموسـيقى وأسلوبها الـذي يشـمل مجموعـة واسـعة مـن اساليب وإيقاعـات النوبـة B&R والريغـي ، والهيـب هـوب ، و نجحـت الفرقـة فـي إعـادة إحيـاء ونشـر الأرث الفنـي العظيـم لمـدن أسـوان والنوبة في Theama Black تم ترشـيح Music World حفل توزيع جوائز لعام 2013 لجائزة أفضل فرقة وأفضل فيديو كليـب. وكانـت بلاك تيمـا أول مجموعـة موسـيقية تمثل مصر ، وكذلك المنطقة ، في المسـابقة الدولية.



يذكر أن انعقاد الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، يأتي تزامنا مع اعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارات "الثفافة والسياحة والشباب والرياضة والتضامن والهجرة والآثار والخارجية" التي ادرجته بأجندات فعالياتها بهدف دعم العلاقات المصريه الأفريقية والصينية علي الصعيدين الثقافي والسياحي. وكذلك محافظة اسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.