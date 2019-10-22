Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن انفجارات داخل مطار معيتيقة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أصدر الجيش الوطني الليبي، بيانا عاجلا، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن قواته دمرت ذخيرة وصواريخ تابعة للميليشيات داخل مطار معيتيقة العسكري في العاصمة طرابلس.

وكانت صحيفة "المشهد" الليبية، قد نقلت عن مصادر محلية، قولها، إن "سلاح الجو الليبي شن غارتين جويتين على مطار معيتيقة".

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والمليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق، في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس، حيث أعلن الجيش أنه يتقدم بشكل كبير في أكثر من منطقة.

Advertisements

ترشيحاتنا

الملك مو.. ليفربول يعلق على ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم

الأهلي يوافق على اقتراح وزير الرياضة .. حل أزمة الدوري غدا فى اجتماع اتحاد الكرة

شاهد.. كيف عبر متظاهرو لبنان عن حبهم لـ رضوى الشربينى

بشرى سارة لـ لاعبي الزمالك من مرتضى منصور.. فيديو

في انتظار قرار الأهلي.. انتهاء جلسة وزير الرياضة مع مجلس الخطيب .. تفاصيل

اعترافات هاري الصادمة تثير قلق الملكة إليزابيث والأمير ويليام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 5 ثوان.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام

بمكياج ناعم وملابس كاجوال.. زوجة كريم فهمي تهنئُه بعيد زواجهما.. صور

بالكاجوال ..كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا برفقة زوجها