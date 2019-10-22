بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن انفجارات داخل مطار معيتيقة

أصدر الجيش الوطني الليبي، بيانا عاجلا، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن قواته دمرت ذخيرة وصواريخ تابعة للميليشيات داخل مطار معيتيقة العسكري في العاصمة طرابلس.



وكانت صحيفة "المشهد" الليبية، قد نقلت عن مصادر محلية، قولها، إن "سلاح الجو الليبي شن غارتين جويتين على مطار معيتيقة".



وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والمليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق، في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس، حيث أعلن الجيش أنه يتقدم بشكل كبير في أكثر من منطقة.



