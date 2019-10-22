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تعليم

السبت.. تربية فنية بـ جامعة حلوان تنظم ملتقى توظيف الخريجين

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:10 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تستعد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان لتنظيم ملتقى التوظيف الأول لها، يوم السبت المقبل 26 من أكتوبر بمقر الكلية، بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب.

ويشرف على إقامة وتنظيم الملتقى، الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة مها مزيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الخبرات والطلبة الخريجين من المتطوعين.

ويقام ملتقى التوظيف الأول لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية في إطار التعاون المجتمعي لاتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.
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