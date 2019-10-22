الليبراليون يتصدرون المشهد في الانتخابات التشريعية الفيدرالية بمقاطعة نيوفاوندلاند الكندية

بدأت هيئة الانتخابات الكندية، إعلان نتائج الدوائر في مقاطعة "نيوفاوندلاند آند لابرادور" في الشرق الكندي، التي كانت أولى المقاطعات التي انتهى فيها التصويت، في الانتخابات التشريعية الفيدرالية الـ43، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الساحل الشرقي.



وتصدر الليبراليون، المشهد، حتى الآن في المقاطعة، حيث حصلوا على 7 مقاعد، حيث يتوالى فرز النتائج وإعلانها تباعا، بينما تتواصل عمليات التصويت في باقي أنحاء البلاد حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت كندا (الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة).



وتقول هيئة الانتخابات في كندا إن حوالي 27.4 مليون شخص مؤهلون للتصويت في مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها حوالي 20 ألف في جميع أنحاء البلاد.



وفي حين أن معظم الناخبين سيدلون بأصواتهم الإثنين، إلا أن حوالي 4.7 مليون كندي قاموا بذلك في التصويت المبكر في نهاية الأسبوع الماضي - بزيادة قدرها 29 في المائة عن عام 2015.



وبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم في الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي في نيوفاوندلاند ولابرادور، ونوفا سكوتشا، وجزيرة الأمير إدوارد ونيو برونزويك ، وسيتم التصويت الأخير في الساعة 7 مساء بتوقيت مقاطعة "بريتش كولومبيا" أي العاشرة مساء بتوقيت الساحل الشرقي.