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محافظات

بسبب مخالفات بناء.. رئيس مدينة إدفو يحيل سكرتير قرية وموظفين للتحقيق

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أحال العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو شمال أسوان، سكرتير الوحدة المحلية لقرية الرمادى وعددا من الموظفين للتحقيق لرصده 21 مخالفة بناء تعدى على أملاك الدولة وإقامة مبانى دون استخراج تراخيص بما يمثل ذلك تعدبا على الطريق العام.

ويأتي ذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل المحليات، وتطبيق سياسة الثواب والعقاب مما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى، ويساهم فى الوقت نفسه على الحفاظ على أموال الدولة من الإهدار.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إن جولته المفاجئة لقرية الرمادى كشفت عن وجود 21 مخالفة بناء وتعدى على أملاك الدولة وبناء دون استخراج تراخيص، وتبين عدم إتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مسئولى الوحدة المحلية لقرية الرمادى، وهو ما استدعى إحالة سكرتير الوحدة وعدد من الموظفين للتحقيق.

وأكد رئيس مدينة إدفو فى بيان صحفى أنه لا تهاون على الإطلاق فى تنفيذ القانون، ولا تهاون مع أى مسئول يخالف القانون أو يتهم فى التقصير فى أداء واجبه على الوجه الأكمل.
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