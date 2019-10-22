مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك، على ما تم تداوله بشأن تأجيل مباراة الأهلي والجونة، في منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمسابقة بشكل عام حتى انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، قائلا : "لست طرفا في الأزمة ، فهي بين الفريقين واتحاد الكرة والأمن".



وعن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي قال خلال مداخلته في برنامج الزمالك اليوم ، أعتذر لجماهير الزمالك، الأمن رفض زيادة عدد المشجعين، سيقتصر الحضور على 5000 فقط من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية.



وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "لكني أعدهم بأشياء كثيرة ستسعدهم بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ونتمنى بلوغ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوزعلى الفريق السنغالي يوم الخميس.



يذكر ان الزمالك يلتقي الفريق السنغالي في اياب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا ، بعد ان رفض جينيراسيون تغير الملعب في موعد المباراة الاول ، وبالتالي لم تقام ، وتم اتخاذ قرار باقامتها 24 اكتوبر.