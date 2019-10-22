فيديو 10 ثوان.. لوك جديد لـ ياسمين رئيس على إنستجرام













نشرت الفنانة ياسمين رئيس، مقطع فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام.وظهرت ياسمين رئيس، بـ" لوك جديد" أبرزت من خلاله جمالها، حيث ارتدت فستان باللون السيمون، وباروكة شعر قصير وقصة مندسلة على الجبهة ،ووضعت بعض لمسات المكياج البسيط، والتقطت الفيديو سيلفي أمام المرآة .وتشارك ياسمين رئيس تشارك فى فيلم "لص بغداد" مع محمد إمام، وتنتظر موعد استئناف التصوير خلال الأيام المقبلة، حيث صورت العديد من المشاهد الخطيرة التى جمعت بينها وبين بطل العمل.وفيلم لص بغداد من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج شركة سينرجي.