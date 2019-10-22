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منوعات

شاومي تخطط لإطلاق 10 هواتف ذكية بحلول 2020

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:09 ص
شاومي
شاومي
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آية جمعة
كشف لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي الصينية، عن خطط الشركة لعام 2020، وذلك خلال المؤتمر العالمي للإنترنت في مدينة وتشن الصينية.

وذكر لي جون أن الشركة تخطط لإطلاق أكثر من 10 هواتف ذكية تعمل بـ شبكات الجيل الخامس 5G العام المقبل.

ونقلت رويترز عن "لي جون" قوله: "الناس في الصناعة يخشون من أن طرازات الجيل الرابع لن تُباع في العام المقبل، وهذه خطوة ليس أمامك من خيار إلا أن تخطوها".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة شاومي الصينية،: "لذلك نأمل أن يتمكن المشغلون من تسريع توسعهم في محطات الجيل الخامس الأساسية".

ومن الجدير بذكره أن المستخدمين اتجهوا، في الآونة الأخيرة، إلى شراء هواتف هواوي Huawei، ليس بسبب المواصفات أو الميزات، لكن بدافع الوطنية بعد الخلافات الصينية الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى قلة الطلب على هواتف شاومي".
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