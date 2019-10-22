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أخبار العالم

أمريكا تصادر أكبر ناقلات البضائع في كوريا الشمالية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية
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أ ش أ
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، إصدار حكم بمصادرة سفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية، بحمولة قدرها نحو 17 طنا، بسبب انتهاكها للعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على بيونج يانج.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن هذه السفينة، التي تحمل اسم "وايز أونست"، تعد واحدة من أكبر ناقلات البضائع في كوريا الشمالية، وتم استخدامها لشحن الفحم بطريقة غير مشروعة من كوريا الشمالية ولتوصيل الآلات الثقيلة إليها.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية، أنه كان قد تم سداد مدفوعات الصيانة والمعدات والتحسينات الخاصة بـالسفينة، بالدولار الأمريكي، من خلال بنوك أمريكية، غير مدركة لملابسات تلك المدفوعات.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية، أن هذا السلوك ينتهك القانون الأمريكي المستقر وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال جون ديمرز مساعد المدعي العام للأمن القومي الأمريكي : "إن أمر المصادرة هذا يدمر سمعة السفينة (وايز أونست)، كواحدة من أكبر السفن الكورية الشمالية بسبب خرقها للعقوبات، وسنواصل ملاحقة الممتلكات الأخرى المستخدمة لانتهاك العقوبات الأمريكية والدولية، في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع شركائنا الدوليين".

يذكر أنه وفقا للقانون الأمريكي يحظر على الدول والأطراف التي تقوم بتسهيل انتشار أسلحة الدمار الشامل المشاركة في معاملات مع مواطنين أمريكيين أو شراء سلع أمريكية أو استخدام النظام المالي الأمريكي.

كما حظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، توفير السلع والتكنولوجيا والخدمات لكوريا الشمالية وبيع الفحم أو توريده أو نقله من تلك الدولة.
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أمريكا تصادر أكبر ناقلات البضائع في كوريا الشمالية

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