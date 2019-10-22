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منوعات

مخاطر كارثية.. أمراض خطيرة تسببها لعبة كرة القدم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:36 ص
كرة قدم
كرة قدم
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آية جمعة
كشفت دراسة فريدة من نوعها، أجرتها جامعة جلاسكو، عن أول رؤية أساسية حول تأثير رياضة كرة القدم على اللاعبين المحترفين السابقين.

وفي النتائج التي نشرت أمس الاثنين في مجلة نيو إنجلند الطبية وبتمويل من اتحاد كرة القدم ورابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، قارن الباحثون أسباب وفاة 7676 من لاعبي كرة القدم المحترفين الاسكتلنديين السابقين الذين ولدوا بين عامي 1900 و 1976 بـ أكثر من 23000 عامة السكان.

ووجدت الدراسة التي أجريت بقيادة عالم الأمراض العصبية الاستشاري الدكتور ويلي ستيوارت، الأستاذ المساعد بجامعة جلاسكو، أن معدل الوفيات بين لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين كان أعلى بحوالي ثلاثة أضعاف معدل وفيات عامة الشعب بسبب الأمراض التنكسية العصبية.

وقال الدكتور ستيوارت: "هذه أكبر دراسة حتى الآن تبحث في هذه التفاصيل عن حالات الإصابة بأمراض التنكس العصبي (الأملااض التي تؤثر على الجهاز العصبي) في أي رياضة، وليس فقط لاعبي كرة القدم المحترفين".

كما كشفت الدراسة عن أن مخاطر لعب كرة القدم تراوحت بين زيادة بمقدار 5 أضعاف في الإصابة بمرض الزهايمر، وزيادة تقارب 4 أضعاف في مرض الخلايا العصبية الحركية، وضعفين في مرض الشلل الرعاش في لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين مقارنة بعامة السكان.
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