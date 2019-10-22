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أخبار العالم

القبض على 5 مصريين دخلوا الكويت بصورة غير شرعية.. تفاصيل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة البحث والتحري الجمركي الكويتية، أحالت 5 وافدين مصريين إلى أحد أقسام الشرطة، بعد أن دخلوا البلاد خلسة، وارتكبوا جريمة التهريب الجمركي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، قولها: "رجال إدارة البحث والتحري الجمركي في ميناء الدوحة تمكنوا من ضبط خمسة وافدين من الجنسية المصرية دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وخالفوا القانون بارتكاب جريمة التهريب الجمركي".

وأضافت المصادر: "وعلى الفور تم إخضاعهم للتحقيق، وبعد أخذ إفاداتهم سُجّل بحقهم محضرا، أحيلوا بموجبه إلى مخفر منطقة جابر الأحمد، حيث قام رجال الأمن بإخطار وكيل النائب العام حول الواقعة، فأمر بتسجيلها جنحة".

وتابعت المصادر: "تم تسجيل قضية والتحفظ على المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات للوقوف على ملابسات تسللهم إلى البلاد والقيام بعملية تهريب جمركي، والتأكد من ارتكابهم لعمليات تهريب سابقة بالأسلوب نفسه".
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