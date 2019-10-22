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منوعات

سقط من الطابق الثاني.. شاهد طفل ينجو من الموت بأعجوبة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:26 ص
عربة
عربة
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آية جمعة
نشرت وكالة "إيشان نيوز إنترناشيونال" الهندية عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو لطفل صغير أنقذته عربة مارة من تحت منزله بعدما سقط عليها من سور المبنى.

ويظهر في مقطع الفيديو الطفل وهو يسقط فوق السيارة الصغيرة التي يسحبها صاحبها ليعبر الطريق.

وعندما انتبه صاحب السيارة للطفل الذي سقط في صندوقها هرع لمساعدته كما هرع المارة أيضًا لإنقاذه.

ويقول والد الطفل آشيش جاين: "كان (ابني) يلعب في الطابق الثاني مع أفراد الأسرة، ثم سقط من السور بعد أن فقد توازنه، وتم فحصه في المستشفى وهو في أمان الآن".

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سقط من الطابق الثاني.. شاهد طفل ينجو من الموت بأعجوبة

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