سقط من الطابق الثاني.. شاهد طفل ينجو من الموت بأعجوبة

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child's father Ashish Jain says,"He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y — ANI (@ANI) October 20, 2019

نشرت وكالة "إيشان نيوز إنترناشيونال" الهندية عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو لطفل صغير أنقذته عربة مارة من تحت منزله بعدما سقط عليها من سور المبنى.ويظهر في مقطع الفيديو الطفل وهو يسقط فوق السيارة الصغيرة التي يسحبها صاحبها ليعبر الطريق.وعندما انتبه صاحب السيارة للطفل الذي سقط في صندوقها هرع لمساعدته كما هرع المارة أيضًا لإنقاذه.ويقول والد الطفل آشيش جاين: "كان (ابني) يلعب في الطابق الثاني مع أفراد الأسرة، ثم سقط من السور بعد أن فقد توازنه، وتم فحصه في المستشفى وهو في أمان الآن".