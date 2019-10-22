بدء فرز الأصوات عقب إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية بكندا

أغلقت صناديق الاقتراع في شتى أنحاء كندا، فيما بدأت عملية إحصاء الأصوات في الانتخابات العامة التشريعية الـ43، وذلك في العاشرة من مساء الإثنين (الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة).



ويتقدم الليبراليون حتى الآن بنحو 144 مقعدا بشكل تقريبي مقابل 107 مقاعد للمحافظين، و27 مقعدا للكتلة الكيبيكية، بناء على حساب المقاعد التي تم حسمها بالفعل أو المقاعد التي يتقدم فيها الحزب مع استمرار إحصاء الأصوات.



ومن المتوقع تواصل إعلان النتائج تباعا في شتى أنحاء البلاد، بينما ينتظر الجميع النتائج الأولية لمقاطعة بريتش كولومبيا.



وتوقعت شبكة "سي بي سي نيوز" تشكيل حكومة ليبرالية، إلا أن الوضع لايزال غير واضح بشكل كبير عطفا على النتائج الحالية وما إذا كانت هذه الحكومة أقلية أم أغلبية.



يذكر أنه لتشكيل حكومة أغلبية يجب على الحزب الحصول على 170 مقعدا، أي أن الموقف لا يزال قريبا بشكل كبير من الحزب الليبرالي، بينما سيكون من المستحيل تقريبا تشكيل حكومة محافظين أغلبية في ظل النتائج الأولية الحالية.