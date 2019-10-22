شاهد.. اندلاع حريق ضخم بحي مشاهير هوليوود في لوس أنجيليس

أمرت سلطات مدينة لوس أنجيليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، سكان منطقة باسيفيك باليسايد، الراقية بالإخلاء الإجباري، وذلك بعد اندلاع حريق ضخم في المنطقة.



ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن بيان أصدرته مطافئ لوس أنجلوس قوله: "الحريق بدأ في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، وانتشر على مساحة 18 فدانًا في أقل من 15 دقيقة، وهناك أكثر من 200 منزل مهددين من النيران الضخمة".



وأعلنت الشرطة إصابة شخصين حتى الآن جراء الحريق، فيما تعكف قوات المطافئ في الوقت الراهن على السيطرة على الحريق.



يذكر أن المنطقة الفاخرة يسكنها العديد من مشاهير التمثيل والغناء في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل النجمة ريز ويذرسبون، والمخرج المخضرم، جيه جيه أبرامز.











