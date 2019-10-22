السيسي يؤكد: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري.. الحريري يعلن حزمة واسعة من الإجراءات لتهدئة مظاهرات لبنان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

اتفاقية كويتية مصرية لضخ مليار دولار في سيناء

رئيس وزراء الكويت: استمعت لؤية السيسي تجاه جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

الجيوش الخليجية: حماية الملاحة من الهجمات الإيرانية

الحريري: 20 مليار ليرة لدعم الفقراء.. ولا ضرائب جديدة

الجبير ينفي وجود وساطة بين السعودية وإيران

ترامب: نرفض بقاء قواتنا وسط الصراع التركي الكردي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وأفردت "الأنباء" تقريرًا مطولًا يستعرض استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك، في قصر الاتحادية، حيث سلم الرئيس رسالة خطية من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتضمن سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال التقرير إن أمير الكويت أعرب عن تحياته للرئيس السيسي وللشعب المصري الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، فيما أعرب الشيخ المبارك عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والاستماع إلى رؤيته تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والجهود الديبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية.من جانب آخر، ذكرت "القبس" أن الشيخ المبارك قال إنه بحث مع رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، سبل دعم العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرص الكويت على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لتشمل كل المجالات التي تخدم المصالح المشتركة وتحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.ونقلت "الوطن" عن الرئيس السيسي قوله إن الكويت تمارس دورًا هامًا واجهة تحديات الأمة العربية، مؤكدًا ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بمتانة وقوة العلاقات المصرية ـ الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص القاهرة على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بالاضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية الى مصر.وقالت "الراي" إن الشيخ المبارك شهد مراسم توقيع اتفاقا لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات تستمر حتى 2022.، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى مع صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية التي بدأت في عام 2016 وتنتهي العام الجاري بقيمة تقترب من مليار دولار.ونقلت "الأنباء" عن وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر قولها إنه سيتم في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تمويل مشروعات في مجالات: الطرق والمياه والإسكان والبنية الأساسية، للوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء، وتعزيز الخدمات الموجهة لسكان هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر، مع إنشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات إلى سيناء، والالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها من قبل الجهات المنفذة.وقالت نصر إن نحو 5.1 مليارات دولار حجم الاستثمارات الكويتية في مصر في ظل وجود 1305 شركات تعمل في قطاعات الصناعة والمالية والعقاراتعلى الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير نفى وجود وساطة بين المملكة وإيران لتخفيف حدة التوتر بين البلدين مبينًا انه يقع على عاتق النظام الإيراني تغير سلوكه واظهار حسن النوايا بالأفعال بدلا من الأقوال.واتهم الجبير ايران بالوقوف خلف الهجوم الذي تعرضت له منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية الشهر الماضي مشيرا الى ان "ايران لا تحترم سيادة الدول ولا القانون الدولي"، مشيدًا بالموقف الدولي الصلب الذي اتخذته معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة إزاء ايران مشددا على أن التصرفات الإيرانية أصبحت تهدد مصالح وأمن دول المنطقة.وذكرت "الجريدة" أن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أعلن، حزمة من القرارات، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أيام، حيث قال إن مجلس الوزراء اللبناني أقرّ موازنة العام 2020 بعجز 0.6 بالمئة، وأنها لن تتضمن ضرائب جديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على خفض 50 بالمئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، مشيرا أن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز.وتعهد الحريري بإقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية، وإقرار ضمان الشيخوخة، وضخ 20 مليار ليرة ‎إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرا، و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، كما تعهّد بإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقال: "سنطلب من المحامين التعاون معنا، لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد."وأوضحت "الراي" أن الحريري تحدث عن، إلغاء وزارة الإعلام فورًا، ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، وتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر سيدر خلال 3 أسابيع.وقالت "القبس" إن قادة جيوش دول عربية وأجنبية، ناقشوا أمس في الرياض، سبل الحماية البحرية والجوية من الهجمات الإرهابية الإيرانية، مؤكدين موقفهم الموحد ضد الاعتداء على المملكة العربية السعودية، فيما قال رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، إن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة التي تحتوي على حوالي (30 %) من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل الممرات الملاحية ما نسبته (%20) من الممرات التجارية العالمية، وهو ما يعادل (4%) من الناتج القومي العالمي .وشدد على أن النظام الإيراني "يعمل على مبدأ تصدير الثورة للدول الأخرى، والخروج عن الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ونشر الفوضى بتوظيف المذهبية الدينية لخدمة السياسة وبتبني ودعم جماعات وأذرع وعناصر موالية لها(...)".وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بحث مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عددا من الملفات الأمنية والدفاعية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة.دوليًا، نقلت "الأنباء" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة على علاقة جيدة بالأكراد فيما اكد رفض بقاء القوات الأمريكية وسط صراع مستمر بين تركيا والأكراد، مضيفًا أن وجود القوات الأمريكية في سوريا مرتبط بحماية النفط.وقالت "ألوطن" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن "من المهم تمديد وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا"، مضيفًا أنه "يتوقع إنهاء التوتر في شمال شرق سوريا بالوسائل الدبلوماسية".