بالطماطم والبطاطس.. وداع أخير من الأكراد للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا.. فيديو

نشرت قناة "روسيا اليوم"، أمس الاثنين، لقطات مصورة توثق لحظة قذف عدد من السكان الأكراد في مدينة القامشلي السورية، عقب مظاهرات نظموها، قوافل القوات الأمريكية المنسحبة من البلاد نحو العراق، مستخدمين البطاطس والطماطم الفاسدة.



ويظهر في الفيديو الأكراد وهم يقذفون المدرعات الأمريكية، التي كانت تحمل العسكريين المغادرين، بالخضار الفاسد خاصة البطاطا والطماطم.



وردد المحتجون شعارات مناهضة للولايات المتحدة بينها "لا لأمريكا" و"أمريكا كاذبة"، كما حملوا لافتات كتب عليها "شكرا للأمريكيين، ولكن ترامب خذلنا"، وحاولوا إغلاق الطريق أمام القافلة الأمريكية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في وقت سابق، سحب مجموعة من القوات الأمريكية المنتشرة شمال شرق سوريا تزامنا مع إعلان تركيا، يوم 9 أكتوبر، غزوها الغاشم لشمال شرقي سوريا.



من جانب آخر، كشف وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن عملية السحب ستشمل نحو 1000 عسكري من قوات بلاده سيتم نقلهم إلى العراق، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستبقي وحدات في بلدات محاذية لحقول النفط السورية.



