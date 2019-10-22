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فن

على أغنية موطني لـ إليسا.. الآلاف يتظاهرون في عاصمة لبنان.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
لبنان
لبنان
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مصطفى كرم
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لآلاف المتظاهرين اللبنانيين يرقصون على اغنية "موطني" للفنانة اللبنانية اليسا.

ولقي الفيديو ردود فعل واسعة من عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات بين "‏‎‎الله كلمات الاغنيه حلوه وانت زودتيها حلاوه بصوتك الساحر" و "‏‎ما في احلى من هيك وبصوت الأسطورة الحديثة اليسا" و "‏شو بحاجة لاليسا ترجع تغنيلنا ‎#موطني بهالوقت.." و "‏‎‎الله معاكم ويحفظكم يارب".

واستمرت الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي وسط مطالب بإقالة الحكومة ورئيس وزرائها.

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على أغنية موطني لـ إليسا.. الآلاف يتظاهرون في عاصمة لبنان.. فيديو

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