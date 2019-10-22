حبس 7 أشخاص حازوا أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر بسبب معاكسة فتاة في مدينة السلام

قررت النيابة العامة حبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخائر استخدموها فى مشاجرة بمدينة السلام.



وأحبط ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقوع مشاجرة بالأسلحة بين أهالي مدينة السلام، وتم ضبط ٧ أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخائر، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بعرضهم والمضبوطات على النيابة للتحقيق.



وكانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، تفيد بحيازة مجموعة من الأشخاص لأسلحة نارية وبيضاء، في شارع كمال حجاب من شارع الأربعين دائرة القسم، بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر فيما بينهم بسبب خلافات حول الجيرة.



ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بالدفع برجال المباحث الذين تمكنوا من ضبط (طرف أول) مدرس وعاطل ونجله عثر بحوزته علي سلاح أبيض "مطواة"، و(طرف ثان) مقاول وبصحبته نجله و٢ آخرين عثر بحوزتهم على طبنجة صوت ، و١٣ طلقة و " سكين " وفرد خرطوش.



واعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر، بسبب قيام الثالث بمعاكسة نجلة المتهم الرابع.



وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.