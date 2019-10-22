حاول التعدي عليها جنسيا.. متهم بقتل ربة منزل في المنوفية: رفضت معاشرتي لها فضربتها بقطعة حديد وتركتها تنزف.. والنيابة تحقق في الواقعة

واقعة مريرة شهدتها قرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث تحول طالب إلى شيطان يمشي على الأرض ووهب نفسه لغريزته البهيمية التي حولته إلى شخص كل أمله أن يرضي غريزته مهما كانت النتائج التي تترتب على ذلك، ليصبح قاتلا لربة منزل فضلت الموت دفاعا عن شرفها وعفتها بدلا من أن تفرط فيهما.



مقتل نرجس



فوجئ أهالي القرية بمقتل "نرجس" ربة منزل صاحبة الـ 32 عاما على يد الطالب "أحمد. م"، 17 سنة، بعد محاولته التعدي عليها جنسيا وقيامها بالدفاع عن نفسها حتى لقيت مصرعها.



اعترافات الجاني



اعترف الجاني أمام النيابة العامة بارتكابه للوقعة البشعة، حيث قال إنه في أثناء وقوفه عصرا أعلى سطح منزله، شاهد جارتهم تعتلي سطح أحد أقاربه الذي ما زال تحت الإنشاء، وتقوم بجمع الغلال التي كانت وضعتها في حرارة الشمس.



الشيطان يوسوس للقاتل



تحركت غريزته البهيمية وتملكه شيطانه وقرر التعدي عليها وإهدار شرفها، فنزل مسرعا من منزله ذاهبا للمنزل المجاور ثم قام بمناداتها وأخبرها بأنه يريدها في شيء ما.



بحسن نية نزلت الضحية إلى أسفل المنزل وذهبت تجاهه لتعرف ما الأمر، فإذا به ينقض عليها ليغتال شرفها ويدنس كرامتها، فقاومته أشد المقاومة ومنعته من الاقتراب منها، ووبخته.



وبعد ابتعادها عنه أخبرته بأنها ستخبر والدته بما فعل معها، وستخبر زوجها وأهله.



تفاصيل الجريمة



غضب الشاب بعدما فكر في عاقبة ما فعله، ففكر سريعا في قتلها كي يخفي جريمته ويمنعها من التحدث عنه بسوء، فتقدم إليها يستسمحها ويطلب منها العفو عنه، حتى اقترب منها وهاجمها ممسكا برقبتها وأسقطها أرضا ليجد بجواره قطعة حديدية لها شفرة شديدة، ذبحها بها، وتركها تنزف دمها وتصارع الموت، معتقدا أنه هرب بجريمته، ولكن لم تمر إلا ساعات قليلة حتى ألقي القبض عليه.



أكد المتهم أنه لم يكن متخيلا أن يتم إلقاء القبض عليه، وأنه سينجو بفعلته، خاصة أنه لم يشاهده أحد في أثناء دخوله للمنزل، وأنه راقب الطريق جيدا خلال خروجه منه وتأكد أنه لم يره أحد.