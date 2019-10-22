أخبار الرياضة ليلا.. موعد جديد للقمة.. تأجيل مباراة الأهلي والجونة..مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
تأجيل مباراة الأهلي والجونة .. والقمة أول لقاء بعد معسكر المنتخبات
وينفرد صدى البلد ، بالحل السحري الذي ينهي الأزمة والذي سيعلن عقب اجتماع وزير الرياضة باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ، وهو توقف مسابقة الدوري مبكرا من أجل انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي.
قرار مفاجأة.. أول تعليق من رئيس الزمالك عقب جلسة وزير الرياضة مع الخطيب
علق مرتضى منصور رئيس الزمالك، على ما تم تداوله بشأن تأجيل مباراة الأهلي والجونة، في منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك
أتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "لكني أعدهم بأشياء كثيرة ستسعدهم بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ونتمنى بلوغ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوزعلى الفريق السنغالي يوم الخميس.
تعليق مثير من حسام البدري علي تأجيل مباراة القمة
علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على تأجيل مباراة القمة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، قائلا: "التأجيل لأسباب أمنية واضحة ولا يمتلك أي شخص التداخل والاعتراض ".
حسام البدري يكشف كواليس اختياره جهاز المنتخب ودور الواسطة
كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن مهام اختيار الجهاز المعاون له، قائلا: إن اختيار جهاز المنتخب الوطني تم وفقا لتاريخ كافة المتواجدين".
حسام البدري: شارة قيادة المنتخب الوطني لا تمنح لأي شخص مهما كان تاريخية
قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، أن شارة قيادة المنتخب الوطني ليس لها علاقة بـ أقدمية اللاعب ولا ترتبط بتاريخه.
أمير عزمي يكشف عن البديل الأنسب لـ عبد الله السعيد في منتخب مصر.. فيديو
يرى أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بالزمالك، أن البديل الأنسب لـ عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هما لاعبا الأهلي والزمالك.
تأجيل مباراة الأهلي والجونة .. والقمة أول لقاء بعد معسكر المنتخبات
وينفرد صدى البلد ، بالحل السحري الذي ينهي الأزمة والذي سيعلن عقب اجتماع وزير الرياضة باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ، وهو توقف مسابقة الدوري مبكرا من أجل انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي.
قرار مفاجأة.. أول تعليق من رئيس الزمالك عقب جلسة وزير الرياضة مع الخطيب
علق مرتضى منصور رئيس الزمالك، على ما تم تداوله بشأن تأجيل مباراة الأهلي والجونة، في منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك
أتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "لكني أعدهم بأشياء كثيرة ستسعدهم بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ونتمنى بلوغ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوزعلى الفريق السنغالي يوم الخميس.
تعليق مثير من حسام البدري علي تأجيل مباراة القمة
علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على تأجيل مباراة القمة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، قائلا: "التأجيل لأسباب أمنية واضحة ولا يمتلك أي شخص التداخل والاعتراض ".
حسام البدري يكشف كواليس اختياره جهاز المنتخب ودور الواسطة
كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن مهام اختيار الجهاز المعاون له، قائلا: إن اختيار جهاز المنتخب الوطني تم وفقا لتاريخ كافة المتواجدين".
حسام البدري: شارة قيادة المنتخب الوطني لا تمنح لأي شخص مهما كان تاريخية
قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، أن شارة قيادة المنتخب الوطني ليس لها علاقة بـ أقدمية اللاعب ولا ترتبط بتاريخه.
أمير عزمي يكشف عن البديل الأنسب لـ عبد الله السعيد في منتخب مصر.. فيديو
يرى أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بالزمالك، أن البديل الأنسب لـ عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هما لاعبا الأهلي والزمالك.