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أخبار البلد

يحدث اليوم.. انطلاق المنتدى الأول للحوار والمواطنة.. وتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:16 ص
تعامد الشمس على وجه
تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني
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أ ش أ
يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق 22 من شهر أكتوبر 2019، عددًا من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:

- يفتتح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران فعاليات الدورة الرابعة لملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية"، الذي تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

- يُعقد الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بوضع الإطار العام لتنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

- تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري النسخة السادسة من المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية 2019 تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".

- ينطلق المنتدى الأول للحوار والمواطنة لسفراء الأزهر تحت عنوان "أوطان بلا إرهاب .. نحو تعاون مشترك" تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

- تحتفل محافظة أسوان بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل، فى ظاهرة فلكية فريدة.

- تشهد طوكيو حفل تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو، وسط حضور دولي واسع.

- يلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين مع نظيره الليتواني ليناس لينكفسكوس؛ لإجراء مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية .
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