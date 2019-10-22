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مرأة

تعاني من النسيان؟.. نصائح فعالة لـ تعزيز ذاكرتك

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
النسيان
النسيان
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آية التيجي
قد تجد نفسك تعاني من فقدان الذاكرة والنسيان لأشياء مهمة للغاية، ومن أبرز الأمثلة على فقدان الذاكرة هي نسيان كلمة المرور الخاصة ببريدك الإلكتروني، أو الحساب المصرفي، أو حتى نسيان كلمة المرور الخاصة بهاتفك، وهو الأمر الذي يشكل أزمة كبيرة مع تكرارها بشكل مباشر.

ويمكن ببعض الخطوات البسيطة ان تتجنب حدوث هذه المشاكل، وذلك عبر اتباع بعض النصائح البسيطة، والتي يمكن أن تساعدك على التذكر دائما، أو المساعدة في تنشيط ذاكرتك فيما بعد.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" بنشر بعض النصائح البسيطة، والتي يمكن أن تساعدنا على التذكر، وتنشيط الذاكرة باستمرار، وابرزها ما يلي:

1- حاول تكرار كلمة المرور بصوت عالي بعد تغييرها، لكي تتركز في ذاكرتك.

2- قم بإختيار ذاكرتك بعد 15 دقيقة من حفظ كلمة المرور ، ثم قم بتدوينها أو كررها مرة أخرى ، ثم مرة أخرى بعد 15 دقيقة حاول ان تتذكرها مرة اخرى، ثم حاول ان تتذكرها مرة أخرى بعد بضع ساعات، ثم حاول تذكرها مرة أخرى في صباح اليوم التالي.

3- الحرص على النوم جيدا لتوحيد الذاكرة بشكل عام ، لذا تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة ، خاصة إذا كنت تحاول تذكر شئ ما.

4- المشي أو الجري كل يوم لمدة نصف ساعة يمكن أن يساعد على تنشيط الذاكرة.

5- إذا كنت تحاول حفظ شيء ما، مثل: الكلام ، أو عليك بإنشاء بطاقات إلكترونية لتدوين المصطلحات الرئيسية والاقتباسات، والتي نستخدمها كنوع من التذكير لاختبار نفسك كل فترة.

6- محاولة القيام باختبار للذاكرة البصرية الخاصة بك، وذلك عبر تذكر شئ ما قمت بشراءه، ومدون في قائمة التسوق،، مثل الخبز، أو عدد الكيلوجرامات التي اشتريتها من نوع واحد من الخضار أو الفاكهة.
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