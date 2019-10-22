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تعليم

التعليم تجري حصرا شاملا للتجهيزات التكنولوجية لمدارس الثانوى العام

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:24 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
أهابت الادارة العامة لنظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم ، بمديرى المدارس الثانوى العام ( رسمى -رسمى لغات ) بإستيفاء بيانات التجهيزات التكنولوجية للمدرسة المرتبطة بمنظومة التعليم الجديدة .

وشددت الادرة على ان يتم استيفاء البيان بالتعاون والتنسيق بين مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة ، ومسئول المعلومات ، حتى يتم تسجيل البيان بكل دقــة .

وأوضحت الادارة ان البيانات المطلوب تسجيلها تتمثل في : نوعية نظام عمل المدرسة ( اصلية او مستضافة صباحى / مستضافة مسائى ، وبيانات التواصل مع مدير المدرسة واخصائى التطوير بها ، و بيانات أجهزة البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم ( من حيث فئة تجهيز المدرسة - نوع الجهاز - الماركة - الموديل - العدد ) ، على أن يتم طباعة التقرير ومراجعته بمنتهى الدقة واعتماده ، ثم يسلم لرئيس قسم التطوير بالادارة التعليمية واعتماده ، ثم يسلم لمدير التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وقد تم التأكيد على أن المدرسة المستضافة سوف تقوم بتسجيل بيانات المدرسة وبيانات التواصل مع مدير المدرسة واخصائى التطوير فقط ، اما المدرسة الاصلية ( صاحبة المبنى ) هى التى سوف تقوم بتسجيل بيانات التجهيزات التكنولوجية وذلك عن طريق الضغط على الرابط التالي :

http://student.emis.gov.eg/new/Newequipments.aspx
التعليم تجري حصرا شاملا للتجهيزات التكنولوجية لمدارس الثانوى العام
التعليم تجري حصرا شاملا للتجهيزات التكنولوجية لمدارس الثانوى العام
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