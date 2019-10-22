مصادرة ما يزيد على ربع طن من عظام الأسود قبل تهريبها إلى ماليزيا

صادرت الشرطة في جنوب أفريقيا 12 صندوقا من عظام الأسود في مطار رئيسي بالبلاد.



وذكر بيان لوزارة البيئة، أن الصناديق كانت تضم نحو 342 كيلو جراما من عظام الأسود، كانت فى طريقها إلى ماليزيا أثناء عمليات تفتيش بمطار "أو آر تامبو" الدولي في جوهانسبرج لعدم تسجيلها على نحو صحيح.



وأضاف البيان أنه عند تفتيش الشحنة تم اكتشاف الصناديق ملفوفة بلفافات ألومنيوم ، وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص، 2 منهم من زيمبابوى والثالث من الكونغو لصلتهم بالشحنة.



وتستخدم عظام الأسود فى العلاجات التقليدية في آسيا، وفقا لما أعلنته مؤسسة بورن فري الخيرية الدولية.