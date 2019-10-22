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منوعات

رومانيا تستضيف المؤتمر الدولي للتصميم والفن المعماري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:22 ص
رومانيا
رومانيا
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أ ش أ
استضافت العاصمة الرومانية بوخارست المؤتمر الدولي للتصميم والفن المعماري هذا الأسبوع والذى حضره نخبة من كبار الفنانين وخبراء التصميم من جميع أنحاء العالم.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن المصمم الكندي- المصري المولد كريم رشيد شارك باعتباره من المتحدثين في المؤتمر العالمي.

ونقل الموقع عن كريم -في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر هذا الأسبوع- إنه يود أن يعكس مطار بوخارست الدولي مكانة رومانيا باعتبارها جزءا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يتطلب الكثير من العمل، حسب وصفه.

وأضاف أن بوخارست تحتاج إلى مبنى يعكس المناظر الطبيعية الخلابة، "فنحن لا نتحدث عن رومانيا فقط ولكن نتحدث عن العولمة".

وأشار الموقع الإخباري إلى أن رشيد يعتبر واحدا من أكثر الأصوات تميزًا في التصميم المعاصر و لديه أكثر من 4 الآف تصميم في أنحاء العالم، وفاز بأكثر من 300 جائزة دولية مرموقة.
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