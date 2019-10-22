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توك شو

برلماني يكشف 11 حالة يجب فيها الخلع لحماية المرأة.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:08 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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توك شو
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن هناك 10 حالات يتم فيها الخلع بخلاف الضعف الجنسي.

وأضاف عاطف مخاليف، خلال حواره، ببرنامج «أصعب سؤال» الذي يبث عبر فضائية «الصحة والجمال»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه الحالات هي: "عدم الإنفاق، وعدم القدرة على الإنجاب والضرب المبرح والتغيب عن المنزل لمدة سنتين، الحبس فى قضايا مخلة".

وأشار، عضو مجلس النواب، إلى أن من شروط الخلع أيضًا: "التلبس بالخيانة مع أخرى، الزواج من سيدة أخرى، وعدم وجود أطفال -ويقصد فى هذا الشرط هو أن هناك أطفالا لا تتجاوز سن الـ 18 وتريد الخلع-، والعجز الجنسي، والضعف الجنسي".

وتابع عضو مجلس النواب أن هذه الشروط تحمى المرأة من أشياء كثيرة، مؤكدًا أن قضايا الخلع تنتهى فى أشهر قليلة.
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