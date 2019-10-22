إصابة 4 أطفال بالبحيرة بحالات تسمم متنوعة

أصيب 4 أطفال بادفينا وكفر الدوار، بحالة تسمم حاد إثر تناول مواد سامة ومبيد حشرى، وتم نقل المصابين لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية، عدة بلاغات من مستشفى ادفينا برشيد وكفر الدوار بوصول كل من: وعد رامي خميس مسعود ٢.٥ سنة، آلاء احمد جمعة

٢ سنة مقيمان بقرية الساحل بدائرة مركز رشيد مصابان بادعاء تسمم إثر تناول مبيد حشري (ايميدا ٢%).. وتم عمل الإسعافات الأولية وعمل غسيل معدة وجار التحويل الى مستشفى كفر الدوار.



كما استقبلت الطفل محمد محمود إبراهيم ٣ سنوات مقيم بأرض العمدة مصاب بحالة أعباء شديدة إثر تناول مادة غير معلومة، وإسلام حمادة عبدالاه 12 سنة مصاب بحالة تسمم حاد إثر تعاطى كلور.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المصابين ووضعهم تحت الملاحظة وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

